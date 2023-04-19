Погибшего в зоне СВО минусинца посмертно наградили «Орденом Мужества»

Фото: администрация Минусинска

В Минусинске 19 апреля, сегодня, состоится прощание с Анатолием Самойловым, который погиб в Червонопоповке Луганской народной республики. Мужчину посмертно наградили «Орденом Мужества», сообщает администрация города.

Уроженец Пермской области, в Минусинск Анатолий переехал в июне 2012 года, работал в больнице медицинским дезинфектором. В сентябре 2022 года был призвал по частичной мобилизации и служил в должности командира отделения санитарно-медицинского взвода.

7 апреля он погиб при исполнении воинского долга.

Прощание состоится с 11 до 12 часов в Центре культурного развития.