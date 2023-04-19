В Красноярском крае стали чаще болеть скарлатиной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стали чаще болеть скарлатиной. Так, за три месяца текущего года зафиксировано 162 случая, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в целом показатель заболеваемости превысил среднемноголетний уровень в 1,9 раз. Такие данные приводит в своем телеграм-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Он отметил, что почти случаи заболевания – среди детей до 14 лет, особенно часто – у детей до 9 лет. И только три случая приходится на взрослых.

Важно помнить, что при любых симптомах заболевания следует вызывать врача, а не лечить ребенка самостоятельно. Самолечение до добра не доводит.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание с аэрозольным механизмом передачи, проявляющееся интоксикацией, поражением ротоглотки и мелкоточечной сыпью. Основной путь передачи скарлатины – воздушно-капельный, когда инфекция передается во время кашля, чихания или разговора с капельками аэрозоля, содержащего возбудитель. Раньше эта инфекция представляла серьезную опасность, но сегодня, благодаря антибиотикотерапии, применяемой на ранних стадиях заболевания, лечение проходит успешно.