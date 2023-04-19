В Красноярске готовится к открытию новая модульная школа на улице Глинки. Фото: администрация города

На окраине Красноярска на улице Глинки готовят к открытию новой школы № 50. Ее возвели из модулей вместо старого аварийного здания постройки 50-х годов прошлого века. Пока на стройплощадке трудились рабочие, детей распределили по другим учебным заведениям, это было неудобным – не то, что здесь, под боком – несколько минут пешком от дома. И родителям будет спокойнее.

В управлении образования города рассказали, что монтажные работы начались весной 2022 года, то есть понадобился год на то, чтобы возвести объект с нуля. Школа рассчитана на 270 детей. Внутри помимо просторных учебных аудиторий оборудован спортивный блок с раздевалками и залом. Есть полноценный пищеблок, а в медицинском блоке обустроены врачебный, прививочный и процедурный кабинеты.

Кстати, по просьбе родителей учеников подрядчик сохранил местную достопримечательность 64-летнюю березу – ее высадили, когда открывалась первая школа. Конечно же, благоустраивают прилегающую территорию.

Откроется новое здание школы 1 сентября.