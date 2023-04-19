Убийце красноярского мага Василия Корчагина вынесли приговор в Испании

Красноярский маг пропал в Каталонии осенью 2018 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вынесен приговор убийце красноярского мага Василия Корчагина, с которым жестоко расправились в Каталонии (это автономное сообщество в Испании) осенью 2018 года. Вердикт судей был суров – 18 лет лишения свободы.

Напомним, три с половиной года назад историю Василия Корчагина широко обсуждали в СМИ и соцсетях. Целитель из Красноярска уехал на отдых в Каталонию, пропал, а спустя несколько дней был найден мертвым в водохранилище Дарниус Боаделья.

Подозреваемым оказался Сергей Ушков, у него на время остановился колдун. Однако между ними возник конфликт. Хозяин узнал, Корчагин - экстрасенс, решил, гостя прислали, чтобы его приворожить (или сглазить). Пришел в ярость и набросился на ничего не подозревающего постояльца. Позже он признается: убивать не хотел. Но и в тюрьму садиться не собирался. Поэтому вместе с сыновьями увез тело на водохранилище и утопил, привязав к рукам и ногам камни из ближайшего карьера. Но скрыть преступление не вышло.

Василий Корчагин уехал за границу на отдых. Обратно он не вернулся. На фото - дом мага под Красноярском. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь ему предстоит провести за решеткой 18 лет. Решение судей прокомментировали родные Корчагина.

- Наказание слишком жестокое, - высказался в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» сын мага Константин. – Надо узнать, возможно ли помилование. Впрочем, отец знал, что с ним произойдет. Говорил, что своей смертью не умрет.

Подробности - в новом материале «Комсомольской правды – Красноярск».