В Туве спасатели вытащили из ледяной воды мужчину на затонувшей лодке

Фото и видео: МЧС

В Туве спасатели вытащили мужчину из ледяной воды. Он вышел поплавать в Енисей в районе Кызыла на надувной лодке, однако что-то пошло не так, и резиновое изделие дало течь. На полуспущенной лодке мужчина пытался добраться до берега, однако сделать этого не мог.

О терпящем бедствие мореплавателе очевидцы сообщили в МЧС. Сам мужчина в этот момент безуспешно пытался справиться с сильным течением и преодолеть лед на берегу, будучи уже по пояс в воде.

В итоге прибывшие спасатели перебросили тонущему веревку и выволокли его на берег вместе с лодкой. Мужчина отделался легким испугом и мокрыми штанами – медпомощь ему не потребовалась.

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