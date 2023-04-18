Шесть проектов Красноярского края стали обладателями I Национальной премии «Умный город»

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В Красноярске стали известны победители и призеры I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Лучшие проекты были определены в 29 отраслевых и специальных номинациях, а также в персональной номинации. Красноярский край был представлен в 8 номинациях, и в 6 из них завоевал призовые места.

Первое место Красноярский край занял в номинации «Городская среда» с порталом «Активный гражданин». Серебряные награды взяли единый контакт-центр по номеру 122 (номинация «Инфраструктура») и государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности Красноярского края (номинация «Строительство»). Третьи места у проекта по проведению уроков по повышению цифровой грамотности (номинация «Образование»), проекта «Пространство возможностей. Инклюзивная платформа Красноярского края» (номинация «Социальная сфера») и мобильного приложения «Онлайн ЖКХ» (номинация «Жилище»).

Еще два проекта региона отмечены дипломами финалиста: интеллектуальная транспортная система города Красноярска (номинация «Транспорт») и проект по внедрению программно-аппаратного комплекса «Ангел: административные комиссии» (номинация «Геоинформационные технологии»).

Всего участниками премии стали более 500 делегатов – представители органов власти, бизнеса, государственных учреждений в сферах строительства и информационных технологий из разных регионов страны.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Умный город», который реализуется по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика РФ».