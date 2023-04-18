Из Красноярска в Дивногорск на время ремонта ЖД-ветки станут чаще ходить автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска в Дивногорск станут чаще ходить автобусы из-за ремонта ЖД-ветки. Об этом сообщают в региональном минтрансе.

Так, автобус №106 (от Предмостной до Дивногорска) на выходных будет совершать 90 рейсов с интервалом в 10-120 минут. Автобусы №146 (от Красфармы) будут двигаться по следующим интервалам: из Красноярска в 08:26, 08:46, 12:45, 16:25 и 17:11, из Дивногорска в в 06:31, 07:10, 10:10, 14:50 и 15:35.

Будет увеличено число рейсов автобуса № 109 (от Автовокзала). В пятницу он будет совершать 8 рейсов, на выходных – 12. Часы в пятницу: из Красноярска 07:27, 10:07, 14:47, 17:07, в Красноярск: 06:40, 08:40, 13:40, 16:00. На выходных: из Красноярска в 07:37, 09:36, 11:58, 14:31, 18:11, 20:51, из Дивногорска в 06:50, 08:30, 10:30, 13:10, 16:35, 19:15.

Напомним, что ЖД-ветка до Дивногорска будет капитально ремонтироваться с 22 апреля по 12 июня.