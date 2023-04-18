Под Абаканом разгорелся крупный пал травы. Фото: МЧС России

18 апреля в Хакасии разгорелся крупный пал травы. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Как сообщили «КП-Красноярск» в МЧС, огонь разгорелся недалеко от поселка Расцвет в Усть-Абаканском районе. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров.

Тушение пожара осложняется сухой и ветреной погодой. Изначально существовала угроза, что огонь перекинется на нежилые постройки. Однако в МЧС рассказали, что сейчас такого риска нет:

- Пожар отбили. О локализации говорить пока рано, но угрозы строениям нет. Причина возникновения пожара выясняется. На месте работают дознаватели.