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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 10:14

Под Абаканом разгорелся крупный пал травы

Пожарные стабилизировали ситуацию
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Под Абаканом разгорелся крупный пал травы. Фото: МЧС России

Под Абаканом разгорелся крупный пал травы. Фото: МЧС России

18 апреля в Хакасии разгорелся крупный пал травы. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Как сообщили «КП-Красноярск» в МЧС, огонь разгорелся недалеко от поселка Расцвет в Усть-Абаканском районе. Площадь пожара составила около 10 тысяч квадратных метров.

Тушение пожара осложняется сухой и ветреной погодой. Изначально существовала угроза, что огонь перекинется на нежилые постройки. Однако в МЧС рассказали, что сейчас такого риска нет:

- Пожар отбили. О локализации говорить пока рано, но угрозы строениям нет. Причина возникновения пожара выясняется. На месте работают дознаватели.