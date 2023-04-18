В Красноярске интеллектуальный контроль установят еще на 45 участках дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в Красноярске установят еще 45 детекторов транспорта, основанных на искусственном интеллекте. Об этом передают в мэрии.

Основная задача детекторов транспорта – это сбор информации о потоках. На этой основе в дальнейшем будет выстраиваться контроль дорожного движения. В частности, работа светофоров.

Сейчас такие системы уже частично действуют на улицах Партизана Железняка, Шахтеров и Караульной. В марте контролеры установили на улице Свердловская. В общей сложности в текущем году системы будут работать на 63 участках дорог.