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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:38

В Красноярске за 5 миллионов рублей сыграет оркестр под управлением Гергиева

Контракт уже подписан
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске за 5 миллионов рублей сыграет оркестр под управлением Гергиева

В Красноярске за 5 миллионов рублей сыграет оркестр под управлением Гергиева

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красноярске за 5 миллионов рублей выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Информация опубликована на Поисковой системе тендеров и закупок.

Оркестр Мариинки выступит в Большом концертном зале филармонии 22 апреля. Он состоится в рамках Двадцатого Московского Пасхального фестиваля. Стоимость билетов на данный момент начинается от 3 тысяч рублей.

Контракт с единственным поставщиком был подписан еще 7 апреля.