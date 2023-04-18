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НовостиОбщество18 апреля 2023 5:48

Жителям Красноярска напомнили об ответственности за выброшенные покрышки

Рассказываем, куда сдать старые автомобильные покрышки и шины в Красноярске в 2023 году
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителям Красноярска напомнили об ответственности за выброшенные покрышки

Жителям Красноярска напомнили об ответственности за выброшенные покрышки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам напомнили об ответственности за выброшенные покрышки. В мэрии сообщают, что просто выкинуть их на помойку нельзя.

Дело в том, что автомобильные шины относятся к отходам 4-го класса опасности. Покрышки разлагаются около 100 лет, а дым от них при горении выделяет ядовитые, в том числе канцерогенные вещества. Они подлежат переработке. Причем сдавать покрышки автомобилисты должны самостоятельно.

В Красноярске сдать старые автомобильные покрышки и шины можно в следующих организациях:

- «Вип Вижин» (Красноярский завод резиновой крошки): Красной Звезды, 1 стр. 13. Телефон: 280-50-12;

- «Вторшина»: Айвазовского, 6. Телефон: 8-908-224-70-42

- «АртСтэп»: телефоны: 8-902-990-15-63, 8-902-990-01-06.

Нарушителям грозят штрафы:

- 1-2 тысячи рублей – гражданам;

- 10-30 тысяч рублей – должностным лицам;

- 30-50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 90 суток – предпринимателей без юрлица;

- 100- 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – юрлицам.