В Красноярске на мужчину завели уголовное дело за осквернение Вечного огня Фото: Мария ЛЕНЦ

18 апреля в Красноярске следователи завели уголовное дело на местного жителя, его подозревают в осквернении Вечного огня. Об этом сообщает региональный СК.

В ночь на 15 апреля пьяный 38-летний мужчина пришел к Мемориалу Победы на Дудинской. Он начал сжигать в Вечном огне цветы и разные предметы, возложенные около мемориала. Свои действия красноярец объяснить не смог.

Следователи же завели в отношении мужчины дело по статье «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.