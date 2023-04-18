Красноярским автомобилистам напоминают об ответственности за выброшенные покрышки

Уборка покрышек в Советском районе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Несмотря на капризы погоды, красноярские автомобилисты уже начали массово менять зимнюю резину на летнюю, однако правильно утилизировать ее красноярцы не спешат. Все чаще службы городовых обнаруживают старые покрышки возле мусорных баков или просто на пустырях за домами.

Специалисты департамента городского хозяйства напоминают, что шины нельзя оставлять на мусорных площадках. Вывозить их вместе с коммунальными отходами запрещено. Покрышки нельзя захоронить на мусорном полигоне, так как они относятся к 4 классу опасности и подлежат обязательной переработке.

- Уборка шин должна войти в привычку автомобилистов, конечно, она сформируется не за один год, но работать над этим нужно, в том числе наказывая рублем. Это ведь не так сложно – потратить полчаса времени и вывезти покрышки на утилизацию, подумав о здоровье своем и своих близких, - отмечает начальник отдела по охране окружающей среды департамента городского хозяйства Дарья Попова.

Сдавать старые шины в переработку каждый автовладелец обязан самостоятельно. Сейчас в Красноярске отработанные автомобильные покрышки на утилизацию (переработку) принимают три лицензированные компании:

- ООО «Вип Вижин» (Красноярский завод резиновой крошки): ул. Красной Звезды, д.1 стр. 13, телефон: 280-50-12,

- ООО «Вторшина»: ул. Айвазовского, д. 6, телефон: 8-908-224-70-42,

- ООО «АртСтэп»: телефоны: 8-902-990-15-63, 8-902-990-01-06

- Автомобильные шины разлагаются более 100 лет и относятся к 4 классу опасности. Ни в коем случае нельзя сжигать шины, при их горении выделяются токсичные и канцерогенные вещества - антрацен, флуорентан, бифенил, бензапирен. Сейчас развернута серьезная борьба с покрышками во дворах жилых домов, школ и садиков. Раньше горожане использовали автошины для благоустройства территорий, просто не зная об их вреде, либо не думая об этом. В последние годы такие объекты повсеместно демонтируют. И это правильно! Я призываю красноярцев цивилизованно и экологично утилизировать шины, - заявил экоактивист Артем Речицкий.

За этот год с городской территории на переработку отправлено 4 тысячи кубометров покрышек, выброшенных автомобилистами. На производственной базе МП ДРСП «Левобережное» российский переработчик ООО «ОРИОН» (Санкт-Петербург) организовал первичную резку таких шин. Полученное сырье доставляется в филиал организации в Киселевске Кемеровской области для дальнейшего превращения в резиновую крошку.

Напомним, за выброшенные и складированные в неположенных местах покрышки можно получить штраф, он может доходить до 400 тысяч рублей. Ответственность за такие нарушения предусмотрена в нескольких видах законодательных актов.

За нарушение правил благоустройства Красноярска: - от 1,5 до 4 тысяч рублей – для граждан; - от 10 до 20 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц; - от 50 до 100 тысяч рублей – юридическим лицам.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами: - от 1 до 2 тысяч рублей – гражданам; - от 10 до 30 тысяч рублей – должностным лицам; - от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; - от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – юридическим лицам.

При повторном нарушении в течение года штраф составит: - до 4 тысяч рублей – для граждан; - до 40 тысяч рублей – должностным лицам; - до 70 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; - до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток – юридическим лицам.