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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 2:44

В Красноярске закладчик хранил партию наркотиков в шкафу 10-летнего брата

Молодого человека арестовали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске закладчик хранил партию наркотиков в шкафу 10-летнего брата

В Красноярске закладчик хранил партию наркотиков в шкафу 10-летнего брата

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали закладчика, который хранил наркотики в шкафу младшего брата. Об этом сообщает МВД по краю.

27-летний молодой человек хранил наркотики в общем с 10-летним братом шкафу. Среди футболок и олимпиек полицейские нашли 906 гр гашиша и 165 гр марихуаны. У красноярцы также нашли электронные весы и упаковочный материал.

Оказалось, что парень планировал расфасовать наркотики и разложить их по тайникам. В отношении красноярца завели уголовное дело. Он отправлен в СИЗО.