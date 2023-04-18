В Красноярске закладчик хранил партию наркотиков в шкафу 10-летнего брата Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали закладчика, который хранил наркотики в шкафу младшего брата. Об этом сообщает МВД по краю.

27-летний молодой человек хранил наркотики в общем с 10-летним братом шкафу. Среди футболок и олимпиек полицейские нашли 906 гр гашиша и 165 гр марихуаны. У красноярцы также нашли электронные весы и упаковочный материал.

Оказалось, что парень планировал расфасовать наркотики и разложить их по тайникам. В отношении красноярца завели уголовное дело. Он отправлен в СИЗО.