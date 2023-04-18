Начать строительство метро в Красноярске планируется в конце апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское метро могут начать строить уже в конце апреля. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания края Егор Васильев.

Рыть котлованы начнут, как только первый этап проекта метро пройдет экспертизу. Конец апреля в качестве старта строительства озвучивался еще в феврале.

Сейчас в городе идут подготовительные работы. Они начались еще в 2022 году. Напомним, что красноярскую подземку строит группа компаний Моспроект-3.