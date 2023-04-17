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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 14:44

Жителя Сочи будут судить за продажу воображаемых машин жителям Красноярска

Он вместе с подельниками дурил своих жертв, убеждая внести предоплату
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Сочи будут судить за продажу машин красноярцам через сайты объявлений. Автомобилей в реальности не существовало – россиянин выдумывал их технические характеристики и публиковал объявления с «левыми» фотографиями.

Мошенник орудовал с февраля по июль 2022 года: за это время ему удалось обдурить четырех человек. Каждый из них оказался обманут на крупные суммы – от 205 тысяч до 1,7 млн рублей.

Примечательно, что мошенник действовал не один. Ему помогали сообщники, которые убеждали покупателей внести предоплату за покупку «премиальных автомобилей». Они звонили жертвам под видом собственников, автоэкспертов и водителей автовоза.