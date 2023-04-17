Красноярские «Столбы» могут закрыть для посещения в мае

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В мае красноярцам могут на время запретить проход на «Столбы». Это связано с началом пожароопасного сезона, вернее, с подготовкой к нему: нацпарк должен подготовить все необходимое для оперативного пресечения и тушения лесных пожаров.

Если запрет будет введен в действие, туристы смогут посетить только чашу Гранитного карьера и кордон Лалетино. Сами Столбы будут недоступны. Планируется, что подготовка к пожароопасному сезону начнется 10 мая и завершится в начале июня.

В администрации «Столбов» отмечают, что в этот период нацпарк реже посещают туристы. Это связано с целым рядом факторов, например, с повышенной активностью клещей и медведей.