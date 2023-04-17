В Норильске поймали вора в лесном камуфляже, который вынес сейф из кинотеатра

Фото и видео: МВД России

В Норильске полиция задержала мужчину, который вынес сейф из местного киноконцертного зала. Для этого он оделся в лесной армейский камуфляж, полностью скрывающий лицо и фигуру. Однако это ему не сильно помогло – личность мужчины установили в течение суток.

Как рассказали в МВД, преступление спланировала сотрудница учреждения: он узнала, что в кабинете начальника, в сейфе, хранится крупная сумма денег, и подговорила соучастника украсть его.

Ночью норильчанин пробрался в здание кинозала и руками вынес сейф. Полицейские отследили злоумышленника до его квартиры – там он и был задержан вместе с деньгами и инструментами взломщика.

На допросе мужчина указал, где оставил сейф и маскировочный костюм. Позже правоохранители задержали и его сообщницу. К слову, куш парочки мог бы составить почти четыре миллиона рублей, однако теперь они остались без денег и с открытым уголовным делом о краже. Мужчину поместили под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде.