В Красноярском крае подельники обокрали покойника Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Назарово будут судить подельников, которые сумели обокрасть покойника. Дело уже расследовано, направлено в суд на рассмотрение, подробностями с «Комсомольской правдой»-Красноярск поделилась краевая прокуратура.

Все произошло в селе Верхний Ададым в мае 2021 года. 37-летняя женщина разбирала вещи умершего сожителя и обнаружила в них паспорт и сберегательную книжку. А в книжке значилась солидная шестизначная сумма. Но как ее заполучить? Женщина обратила внимание, что внешность 54-летнего соседа очень сходна с фотографией на паспорте сожителя. Пригласила соседа на разговор и предложила вместе разбогатеть. Тот согласился.

Сообщники приехали в Назарово, в отделение банка. Там мужчина показал паспорт покойного и сберкнижку. Сотрудница банка не заметила подмены и выдала деньги – 416 тысяч рублей. Покинув банк, обвиняемые разделили их поровну. Однако нюанс: сожительница – не жена и без завещания не имеет права на имущество мужчины, с которым не была зарегистрирована. По видимому, у того нашлись законные наследники, которые и заявили свои имущественные права.

Обвиняемые частично возместили ущерб, также наложен арест на их имущество. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».