В Красноярске ночью странный мужчина сжигал цветы на Вечном огне Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция задержала 38-летнего мужчину, который совершал странные манипуляции возле Мемориала Победы. Случилось это ночью, сотрудник Мемориала заметил неизвестного, который крутился возле Вечного огня, сжигал на нем мусор и цветы. Охранник позвонил в дежурную часть полиции. Наряд патрульно-постовой службы приехал быстро и скрутил странного гражданина, привез в отдел.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, мужчина не мог внятно объяснить причины своего поступка. Прежде он был неоднократно судим за имущественные преступления. На этот раз на него составили протокол за мелкое хулиганство.