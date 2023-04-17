В Красноярск прибыли плацкартные вагоны нового поколения. Фото: КрасЖД

Современные, комфортные вагоны нового поколения прибыли в Красноярск и пополнили парк Красноярской железной дороги. Их определили в поезда, которые уже курсируют в южном направлении, один состав – до Имеретинского курорта, второй – до Анапы. Это самые продолжительные маршруты из центра Сибири, поездка на них занимает четверо суток.

Что интересного в новых вагонах. В них установлены системы климат контроля, поддерживающие постоянную комфортную температуру воздуха (в летние месяцы это играет важную роль). Предусмотрены биотуалеты. Есть USB-порт и розетка на 220 вольт на каждом месте. А еще герметичные окна не дают проникнуть шуму извне.

В пресс-службе КрасЖД рассказали, что холдинг «РЖД» планомерно обновляет парк подвижного состава. Так, сейчас в поездах дальнего следования, отправляющихся из Красноярска и Абакана, курсирует 63 плацкартных вагона нового модельного ряда. Также новые вагоны включаются в транзитные составы, проходящие через Красноярск, в западном и восточном направлениях.