В Дудинке пьяную снегоходчицу посадили на 10 суток под арест. Фото: ГИБДД

В Дудинке инспекторы дорожно-патрульной службы задержали местную жительницу. 45-летняя женщина вырулила к экипажу дорожно-патрульной службы на снегоходе «Ямаха» с пассажиром (или пассажиркой). И по внешним признакам стало понятно, что она подшофе. Однако одно лишь подозрение к протоколу не пришьешь, поэтому даму пригласили в салон патрульной машины, предложили пройти алкотест. Деваться ей было некуда – согласилась добровольно. И прибор показал 1,04 мг/л.

Установлено, что женщина не имеет водительского удостоверения. Не нарушительницу составили административный материал за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Суд назначил северянке 10 суток административного ареста.