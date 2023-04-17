Под Красноярском в Овсянке тушили крупный пожар. Фото: служба спасения Красноярского края

Под Красноярском в минувшие выходные тушили крупный пожар. В селе Овсянка загорелся двухэтажный жилой дом. Здание было деревянным, поэтому вспыхнуло быстро и горело очень сильно. А вместе с ним котельная и деревянная пристройка. Но почему-то хозяева, когда увидели возгорание, сначала принялись тушить его своими силами. И только когда осознали, что ситуация вышла из-под контроля, вызвали пожарных.

Как сообщили Sibnovosti, на вызов приехали подразделения краевого учреждения «Противопожарная охрана Красноярского края», а затем сотрудники МЧС России. Им удалось локализовать огонь так, чтобы он не перекинулся на соседний жилой дом. Тушили пожар 2,5 часа. В итоге пострадало 106 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. По предварительной версии причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.