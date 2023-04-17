Красноярец продает 10 килограммов монет за 1 миллион рублей. Фото: Avito

Житель Красноярска продает 10 килограммов монет за 1 миллион рублей. Такое объявление «МК в Красноярске» обнаружил на интернет-площадке Avito. Судя по фото, монеты там разного достоинства, в основном по 5 и 10 рублей, но есть и по 1 и 2 рубля. Представляют ли они какую-то ценность с точки зрения нумизматики? Владелец признался, что он и сам не знает. Видимо в течение нескольких лет выгребал звенящую наличность и складывал ее в сундук-копилку, а теперь просто хочет от нее избавиться. Сколько именно денег в сундуке, он не знает. Только вес.

«Копил долго, среди монет могут быть редкие экземпляры для коллекционеров. Продаю, так как не разбираюсь в монетах», - указал в объявлении продавец. И решил махом передать монеты тому, что в них знает толк. Сумма в 1 миллион рублей, видимо, выставлена формально и владелец готов к переговорам, если вдруг кого-то это заинтересует.