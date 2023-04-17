Житель Минусинска покалечил должника из-за тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Минусинска будут судить на незаконное лишение свободы. Он решил наказать знакомого, который задолжал ему 1000 рублей, а вместо этого попал под уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении двух лиц».

Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в объединенной пресс-службе судов края. Осенью 2022 года обвиняемый решил разобраться с бывшим квартирантом. Тот съехал, не заплатив за электроэнергию. В состоянии алкогольного опьянения хозяин жилья направился на разборки, прихватит с собой металлический прут.

Должника обвиняемый нашел у его товарищей, там было трое мужчин, которые устроили попойку. Но один из них рассудил, что нужно поскорее убираться оттуда. Так что гнев подсудимого обрушился на остальных. Сначала побил двух приятелей металлическим прутом, затем связал им руки и ноги клейкой лентой и скинул в подпол. Сверху поставил тяжесть, чтобы нельзя было открыть крышку изнутри.

В результате падения мужчины получили сильные ушибы, а один из потерпевших сломал руку. Вызволил их на другой день сосед – случайно заглянул в дом. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.