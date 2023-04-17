В Красноярском крае началось голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартовало голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Добавим, что голосование проводится онлайн.

Отметим, что в этом году выбирать предстоит те проекты, которые будут реализовывать в 2024 году. Жителям края представлены 80 общественных пространств из 24 городских округов и поселений с численностью населения свыше 10 тысяч человек. Для статистики: за последние шесть лет в крае уже преобразились около 250 парков, скверов и других площадок.

Проголосовать за парки, скверы или набережные может каждый житель края старше 14 лет на сайте 24.gorodsreda.ru. Если нет такой возможности, то в помощь – волонтеры. Кстати, желающих стать волонтерами много. В прошлом году их было 600, в этом году планировали 700 добровольцев, а уже подали заявки более 1200 человек.