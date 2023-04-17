Для парка ГЭС в Дивногорске создают необычные арт-объекты

Металлоконструкции сейчас создают на металлургическом заводе в Красноярске. Фото предоставлено компанией

В Дивногорске в районе Красноярской ГЭС компании Эн+ продолжается благоустройство общественных пространств. Так, в прошлом году в районе туристско-рекреационной зоны «Торговый порт» появились четыре видовых террасы, сделано освещение и навигация. Кроме того, силами станции в туристской зоне установили уникальный арт-объект – рабочее колесо турбины диаметром 8,5 м и весом 240 т. Теперь каждый желающий может увидеть «сердце гидроагрегата» и оценить масштаб оборудования ГЭС. К лету общественное пространство дополнят арт-объекты «Хранители ГЭС» из металлоконструкций, которые сейчас создают на металлургическом заводе в Красноярске.

Четыре восьмиметровые фигуры, символизирующие вышки ЛЭП, будут выполнены из алюминия. Всего на новый арт-объект уйдет 900 килограммов металла. По замыслу автора проекта, известного скульптора, члена Союза художников России Антона Тырышкина, арт-объекты – это четыре стороны света, в которые направляется энергия, вырабатываемая ГЭС.

К лету общественное пространство дополнят арт-объекты «Хранители ГЭС» из металлоконструкций. Фото: эскиз проекта

- Развитие инфраструктуры регионов, где живут и работают сотрудники наших предприятий, - важная задача. В прошлом году в Дивногорске открылась современная детская площадка, построена новая лыжная база, создано высокотехнологичное пространство для развития компетенций школьников «Мультилаб», в туристической зоне установлен уникальный арт-объект – рабочее колесо турбины. В этом году развитие территории продолжится - к лету в парке ГЭС появятся «Хранители станции», а осенью закончится строительство смотровой площадки. Уверена, что новые локации станут новым местом отдыха для дивногорцев, красноярцев и всех гостей края, - отметила Елена Южакова, замдиректора департамента внешних коммуникаций Эн+.

Добавим, что развитие городов, создание новых общественных пространств, организация инфраструктуры – приоритетные направления деятельности компании, обозначенные ее основателем Олегом Дерипаской.