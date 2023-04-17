В Красноярском крае увеличили штраф за выжигание сухой травы. Фото: Ивана Макеева

В Красноярском крае увеличен штраф за выжигание сухой травы. Теперь за нарушение требований пожарной безопасности любителям пустить палы придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 40 до 60 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафов самый большой: от 300 до 400 тысяч рублей, рассказали в ГУ МЧС России по краю.

В этом году произошло уже более 20 палов сухой растительности на общей площади свыше 40 гектаров. По каждому случаю ведется расследование. Возбуждены административные дела. В прошлые годы на территории края произошли несколько крупнейших пожаров с огромным ущербом, которые начались с поджога сухой травы. Тем не менее, многих граждан это ничему не учит.

Со следующей недели в крае планируют ввести особый противопожарный режим в южных территориях края (в соседней Хакасии его уже ввели). Так что озвученные выше штрафы удвоятся, а предупреждения уже не будут действовать. К штрафу может добавиться и уголовное дело.