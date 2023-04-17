В Красноярске полиция установила участников избиения подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция установила участников группового избиения подростка. Их оказалось трое. Напомним, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов в одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили видео конфликта. Трое накинулись на одного и стали бить его кулаками и ногами, наносили удары, не разбирая, куда.

В ходе проверки выяснилось, что это произошло в марте 2022 года в Ленинском районе Красноярска. Однако сообщений по данному факту не поступало. Так бы и осталось побоище «трое на одного» незамеченным, если бы кто-то не загрузил видеоролик в публичное пространство.

Удалось выяснить, что изначально причиной ссоры стали высказывания потерпевшего в соцсетях. Судя по всему, с ним решили разобраться уже в реальной жизни. Известно, что один из нападавших находится сейчас в другом регионе, арестован по подозрению в другом преступлении. Оперативники просят всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить по телефону 8-963-266-69-29.

В региональном следкоме рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по поручению руководителя ведомства Александра Бастрыкина заведено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».