Красноярск занял седьмое место в России по уровню предлагаемых зарплат Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск занял седьмое место в России по уровню зарплат. В рейтинге участвовали 25 крупнейших городов, а сам анализ проводила служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter. За основу исследования взяли вакансии марта. И вот что получилось. На первом месте ожидаемо Москва – там средняя предлагаемая зарплата составляет 78 576 рублей. На втором месте – наши соседи, Иркутск, там предлагают 68 218 рублей.

Третью позицию занимает Уфа – 66 790 рублей. Красноярск в марте показал 59 610 рублей (это на 1 362 рубля выше среднего показателя по стране). Замыкает рейтинг город Тольятти, там предлагают среднюю зарплату в размере 42 486 рублей. Отметим, что средний показатель в России – 58 248 рублей.

Добавим, что на уровень зарплат по вакансиям влияют различные факторы. В том числе сезонность спроса на те или иные профессии, наличие рабочих мест и так далее.