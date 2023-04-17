В Красноярском крае после введения маркировки стало меньше нелегальной молочки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после введения обязательной маркировки стало меньше нелегальной молочной продукции и воды, сообщают в правительстве региона. За счет интеграции информационных систем для контроля качества животной продукции «Меркурий» и маркировки товаров «Честный знак» за полгода в крае в два раза снизилось число предприятий, выпускающих молочные продукты из неподтвержденного сырья – с 44 до 22. Цифровая маркировка – это код, который наносит на товар производитель. Он отслеживает движение товара вплоть до продажи на кассе.

По словам замминистра сельского хозяйства и торговли края Ирины Паниной, обязательная маркировка не повлияла на ассортимент и количество бутилированной воды и молочных продуктов в магазинах розничной торговли и позволила закрепить на полках качественный товар от надежных производителей. Краевые сети тестировали систему еще до введения маркировки, поэтому были к ней готовы заранее».

Напомним, маркировка упакованной минеральной воды стала обязательной с 1 декабря 2021 года, прочих категорий питьевой воды – с 1 марта 2022 года. Сыры и мороженое маркируют с 1 июня 2021 года. С 1 сентября прошлого года – молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря – со сроком годности 40 дней и менее.