На автодороге Красноярск – Элита меняется схема движения Фото: Мария ЛЕНЦ

На автодороге Красноярск – Элита изменилась схема движения. Это произошло в минувшую ночь с 16 на 17 апреля. Причину объяснили в Краевом управлении автодорог – предприятие ведет реконструкцию дорожного полотна. Так, согласно изменениям, перестанет действовать временная схема проезда в сторону Бугачево на перекрестке двух направлений: Красноярск – Элита и Минино – Бугачево. Автомобили теперь поедут по стандартной схеме.

Но это не единственные изменения. В ночь с 19 на 20 апреля заработает объездная дорога на втором километре, там установят соответствующие знаки с предупреждением для автомобилистов.

Остается сказать, что после ремонта автодорог Красноярск – Элита будет четырехполосной, а ее пропускная способность увеличится в два раза. Все работы по плану должны завершиться к началу 2025 года.