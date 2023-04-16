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НовостиОбщество16 апреля 2023 9:00

Красноярцы за неделю перечислили мошенникам 64,6 миллионов рублей

Жертвами стали 226 человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярцы за неделю перечислили мошенникам 64,6 миллионов рублей

Красноярцы за неделю перечислили мошенникам 64,6 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшую неделю местные жители отдали мошенникам 64,6 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, в общей сложности с начала года жертвами интернет-мошенников стали 2 983 красноярца (+226 за неделю). Аферисты обманули жителей края на 682,9 млн рублей (+64,6 за неделю).

В качестве примера ведомство привело историю жителя Красноярска, которого по старой схеме с переводом денег «на безопасный счет» обманули на 2 миллиона рублей.