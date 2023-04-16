Красноярцы за неделю перечислили мошенникам 64,6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшую неделю местные жители отдали мошенникам 64,6 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, в общей сложности с начала года жертвами интернет-мошенников стали 2 983 красноярца (+226 за неделю). Аферисты обманули жителей края на 682,9 млн рублей (+64,6 за неделю).

В качестве примера ведомство привело историю жителя Красноярска, которого по старой схеме с переводом денег «на безопасный счет» обманули на 2 миллиона рублей.