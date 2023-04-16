В Красноярске двоим мужчинам грозит 7 лет колонии за кражу водки и курицы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске окончено расследование в отношении приятелей, обвиняемых в краже водки и курицы. Об этом сообщает МВД по краю.

В январе в одном из супермаркетов к кассе подошли двое мужчин с двумя бутылками водки. На часах было 23:50. Кассир сказал им, что в такое время не может пробить спиртное. Тогда приятели просто ушли, взяв товар с собой.

Спустя некоторое время работник магазина, выгуливая собаку, увидел двух мужчин, которые на лавочки пили водку и закусывали ее куриным филе. Он позвонил в полицию.

Стражи порядка задержали приятелей. Оба были настолько пьяны, что не смогли ничего рассказать. Оказалось, что куриное филе они взяли в том же магазине.

В отношении 34-х и 35-летнего красноярцев завели уголовное дело по статье «грабеж». Им грозит до 7 лет колонии. Оба находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела завершено.