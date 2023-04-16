«Аэрофлот» распродает авиабилеты из Красноярска в Среднюю Азию Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «Аэрофлот» устроила распродажу билетов из Красноярска в страны Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани Красноярска.

16 апреля можно приобрести билеты со скидкой 25% в следующие города:

- Астана (Казахстан) – от 6 677 рублей;

- Алматы (Казахстан) – от 6 312 рублей;

- Бишкек (Кыргызстан) – от 8 757 рублей;

- Ош (Кыргызстан) – от 8 757 рублей;

- Ташкент – от 9 003 рублей.

Купить билеты можно на даты полетов до 31 мая. Цены указаны на билеты в одну сторону.