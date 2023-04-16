В Красноярском крае собака по следам отыскала подозреваемого в краже Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе полицейский пес смог найти подозреваемого в краже по следам. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратился житель Курагино, который рассказал, что кто-то разбил окно в доме его мамы и украл вещи. Сама женщина там не жила, но ее дочь периодически заезжала в дом. Оказалось, что неизвестный забрал системный блок, велосипед, часть от русской печи и ложки. Сумма ущерба – 13 тысяч рублей.

Во дворе доме кинолог с псом по кличке Вегас нашел следы. В итоге собака привела полицейских к дому подозреваемого. 33-летнего рецидивиста задержали. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «кража». Он находится под арестом.