В Красноярске 16 апреля православные празднуют Пасху

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16 апреля красноярские православные отмечают праздник Пасхи.

В храмах Красноярска в ночь на воскресенье проходили богослужения. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон провел пасхальную службу в храме Рождества Христова. За службой пел местный хор.

Кроме того, во время мероприятия духовник Красноярской православной гимназии иерей Максим Воронцов огласил пасхальное послание Патриарха Кирилла. Митрополит Пантелеимон освятил артос, а после Литургии поздравил всех с Пасхой.

После богослужения православных у храмов и монастырей ждали автобусы, которые развезли их по домам.