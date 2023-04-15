Правила шоу «Голос» изменили ради участника из Железногорска

Фото и видео: "Первый канал"

На шоу «Голос» изменили правила ради одного из участников – железногорца Ильи Аноприева. Молодой человек поразил жюри своим пением, а особенно Владимира Преснякова, который захотел взять его к себе в команду в обход правил.

Дело в том, что Пресняков уже набрал к себе максимальное количество участников – 12 человек. Однако ему разрешили взять Илью 13-м подопечным.

Отметим, что Илья Аноприев выступил с песней Филиппа Киркорова «Полетели». Позже он рассказал, что далеко не сразу прошел в шоу, и трижды вылетал с кастинга. Сейчас молодой человек живет в Москве, куда «приехал за мечтой».