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НовостиОбщество15 апреля 2023 10:36

В Красноярске поймали «Слишком молодого и предприимчивого» водителя

16-летний подросток скрутил номера со своей "Ауди"
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске задержали 16-летнего водителя, который скрутил номера со своей машины. Парня, снимающего номера с черной «Ауди» засняли очевидцы. В ГИБДД его назвали «Слишком молодым и предприимчивым».

По данным инспекторов, за рулем «Ауди» находился несовершеннолетний подросток, естественно не имеющий водительских прав. В отношении малолетнего водителя уже организовали проверку по административным статьям о езде без прав и без номеров.

– Информация о правонарушениях передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Теперь в ходе проверки сотрудникам полиции предстоит выяснить почему у подростка имелся доступ к транспортному средству, – добавили в ГИБДД.