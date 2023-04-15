Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 9:38

На поставщика флагов для флагштока на красноярской Сопке пожаловались в ФАС

Из-за жалобы «встал» аукцион и флагшток уже не первую неделю стоит пустым
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вот уже пару недель пустует 100-метровый флагшток на Сопке. Ранее, после того, как порвалось очередное полотно, Агентство госзаказа организовало торги, планируя закупить сразу комплект новых флагов. Однако один из участников аукциона пожаловался в УФАС на победителя торгов.

В конкурсе победило красноярское предприятие ГСК «СибКрепость», которое обязалось изготовить комплект полотен за 5,970 млн рублей. Однако на них нажаловались представители ООО «Флажность» из Пензы: организация заявила, что у победителя истек срок действия некоторых предоставленных документов.

«Флажность» потребовала пересмотреть итоги торгов. Пока неясно, какое решение вынесет ФАС, однако из-за жалобы заключение контракта «зависло», и флагшток продолжает оставаться пустым.