На поставщика флагов для флагштока на красноярской Сопке пожаловались в ФАС

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вот уже пару недель пустует 100-метровый флагшток на Сопке. Ранее, после того, как порвалось очередное полотно, Агентство госзаказа организовало торги, планируя закупить сразу комплект новых флагов. Однако один из участников аукциона пожаловался в УФАС на победителя торгов.

В конкурсе победило красноярское предприятие ГСК «СибКрепость», которое обязалось изготовить комплект полотен за 5,970 млн рублей. Однако на них нажаловались представители ООО «Флажность» из Пензы: организация заявила, что у победителя истек срок действия некоторых предоставленных документов.

«Флажность» потребовала пересмотреть итоги торгов. Пока неясно, какое решение вынесет ФАС, однако из-за жалобы заключение контракта «зависло», и флагшток продолжает оставаться пустым.