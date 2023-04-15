ХК «Сокол» извинился перед красноярцами за проблемы с покупкой билетов на матчи

Фото: ХК "Сокол"

Президент ХК «Сокол» Александр Семин принес извинения болельщикам за проблемы с покупкой билетов. Многие красноярцы столкнулись с технической ошибкой при попытке купить билеты на финальные игры плей-офф Кубка Петрова. С их счетов списались деньги, но билетов фанаты так и не получили.

– Мы сделаем все возможное для того, чтобы такое больше не повторилось! Нам нужно для этого время, в самые ближайшие дни система продажи билетов подвергнется изменениям. Надеемся на ваше понимание и благодарим за поддержку команды!, — написал Семин.

При этом клуб посоветовал тем, у кого возникли проблемы, обращаться к оператору «Платежка». В комментариях болельщики также призвали отказаться от услуг перекупов, чтобы те «сами сидели на сотнях купленных мест».