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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 7:00

Житель Красноярска обворовал свою подругу после знакомства в интернете

Он вынес из ее квартиры шкатулку с драгоценностями
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина обокрал подругу, с которой познакомился в сети. 44-летняя женщина сошлась с ухажером на сайте знакомств: они встретились лично и мужчина остался у нее на ночь. После этого женщина ушла на работу, оставив нового бойфренда дома одного.

Это оказалось фатальной ошибкой: мужчина украл шкатулку с драгоценностями, в которой были золотые кольца, серьги, кулоны и цепочки, после чего скрылся. Пропажу женщина обнаружила лишь спустя несколько дней.

Свои потери она оценила более чем в 100 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого: теперь ему грозит срок за кражу.