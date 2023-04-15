Житель Красноярска обворовал свою подругу после знакомства в интернете

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина обокрал подругу, с которой познакомился в сети. 44-летняя женщина сошлась с ухажером на сайте знакомств: они встретились лично и мужчина остался у нее на ночь. После этого женщина ушла на работу, оставив нового бойфренда дома одного.

Это оказалось фатальной ошибкой: мужчина украл шкатулку с драгоценностями, в которой были золотые кольца, серьги, кулоны и цепочки, после чего скрылся. Пропажу женщина обнаружила лишь спустя несколько дней.

Свои потери она оценила более чем в 100 тысяч рублей. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого: теперь ему грозит срок за кражу.