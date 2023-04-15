В аэропорту Красноярска из-за метели произошла задержка всех рейсов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аэропорт Красноярска накануне в пятницу приостанавливал работу из-за непогоды. Из-за сильного снегопада в городе были отменены все вылеты и прилеты. Ситуация с плохими метеоусловиями сохранялась вплоть до позднего вечера.

Всего был задержан вылет семи рейсов и прилет девяти. Четыре самолета, которые должны были сесть в Красноярске, в итоге улетели в Абакан, еще один в Новосибирск.

Отметим, что из-за непогоды в городе также произошли десятки аварий, в том числе массовых. Вечер пятницы отметился 9-балльными пробками на дорогах.