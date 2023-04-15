Под Красноярском поймали пьяного водителя, который регулярно сидит в колонии за пьяное вождение

Фото и видео: МВД 24

В Емельяновском районе полиция остановила водителя с явными признаками опьянения. Его заметили ночью: 23-летний парень управлял автомобилем ВАЗ-2107. Когда инспекторы открыли дверь авто, то сразу почувствовали сильный запах алкоголя.

От освидетельствования водитель отказываться не стал, и продул 0,56 мг/л. Выяснилось, что он уже далеко не первый раз попался инспекторам пьяным: молодой водитель даже дважды успел побывать в колонии, за пьяное вождение его приговаривали к 4 месяцам лишения свободы. Однако урок водитель так и не усвоил.

На водителя завели очередное уголовное дело за пьяное вождение с судимостью. Вероятно, в этот раз наказание будет более жестким – статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Также на парня завели четыре административных протокола.