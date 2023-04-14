В Туве школьный автобус столкнулся с легковушкой

Фото: Владислав Ховалыг

В Туве автобус со школьниками попал в ДТП по дороге из Кызыла. По словам главы региона Владислава Ховалыга, автобус столкнулся с легковой «Тойотой». Очевидцы заявили, что водитель легковушки, возможно, был пьян.

– Слава Богу, обошлось без жертв. Школьники из Бажын-Алаака Дзун-Хемчикского района возвращались из Кызыла после профориентиационных занятий. Водитель опытный. Настораживают слова очевидцев о возможном нетрезвом состоянии водителя легковушки. Уверен, следствие восстановит точную картину происшествия, – сообщил Ховалыг.

Глава Тувы добавил, что в больницу были доставлены 14 человек. Семерых подростков и одного взрослого в итоге госпитализировали. В Минздраве сообщили, что хирургического вмешательства никому из пострадавших не требуется.

– Поручаю Министерству образования Тувы оказать всю необходимую помощь пострадавшим ребятам и их родственникам. Также следует провести техосмотр школьной техники и решение о его восстановлении или возмещении, – добавил Ховалыг.