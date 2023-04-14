В Красноярске из-за снегопада произошло несколько массовых ДТП

Фото: "ЧП Красноярск"/Kras Sunny

В Красноярске из-за сильного снегопада десятки машин попали в ДТП. В двух местах случились массовые столкновения – на глубоком обходе и в Солнечном, в районе Енисейского тракта.

Первое ДТП собрало сразу четыре машины: оно произошло на улице Славы. Обстоятельства аварии точно неясны, но судя по всему, аварию спровоцировал гололед, и автомобили просто не смогли затормозить.

Вторая массовая авария произошла на 22 километре глубокого обхода. Там также столкнулись не меньше четырех машин. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие, на место выехали машины скорой.

Отметим, что непогода также стала причиной серьезных пробок. На пике сервис «Яндекс.Пробки» оценивал ситуацию в 9 баллов.