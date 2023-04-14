«Кредитная история» о несанкционированной свалке

Фото: «Красноярская рециклинговая компания»

О мошенниках, выманивающих деньги по телефону или в интернете, в последние годы средства массовой информации сообщают регулярно. Счёт идёт на сотни миллионов рублей ежемесячно. Фальшивые сайты, звонки якобы от сотрудников банка или представителей правоохранительных органов, хитроумные схемы – а заканчивается всё опустошением счетов доверчивых граждан и кабальными кредитами. И вот недавно левобережный региональный оператор столкнулся с новым видом «отъёма денег у населения». Кто бы мог подумать – источником наживы стала… свалка.

Немного официальных данных. За весь период работы ООО «Красноярская рециклинговая компания» в качестве левобережного регионального оператора по обращению с ТКО ее специалисты заактировали 687 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. То есть свалок. Собственники земель, где находились свалки, получили от КРК уведомления и уже ликвидировали 615 из них самостоятельно. Самостоятельно – ключевое слово. Потому что закон возлагает эту ответственность именно на собственника. Региональные операторы уборкой несанкционированных свалок не занимаются.

И это важно знать, чтобы не стать жертвой «развода на деньги» со стороны предприимчивых граждан, называющих себя юристами. Как это случилось с жительницей Красноярска, назовём её Татьяна Иванова, собственницей земельного участка в селе Раскаты Емельяновского района. Женщина с 2020 года безрезультатно жаловалась в местную администрацию на свалку, образовавшуюся вокруг контейнеров для ТКО. И в конце концов решила обратиться к юристам и подать иск в суд. Однако с юристами ей, мягко скажем, не повезло. Граждане, предоставляющие якобы юридические услуги, наобещали золотые горы и… Убедили взять два кредита на общую сумму 100 тысяч рублей – на оплату их участия в решении вопроса. Бойко настрочили исковое заявление, включив туда всех, до кого дотянулись. В том числе и «Красноярскую рециклинговую компанию». Итог закономерный: КРК как ненадлежащий ответчик была отстранена судом, местная администрация получила предписание ликвидировать свалку, а Татьяна Иванова теперь будет выплачивать кредит за то, что можно и нужно было сделать бесплатно.

«Порядок ликвидации несанкционированных свалок определён законодательством, – поясняют в КРК. – И никакие юристы, никакие судебные разбирательства тут не нужны. При обнаружении свалки специалисты регоператора составляют акт и направляют уведомление собственнику земли, который обязан навести порядок за свой счёт. Если собственник уклоняется от исполнения своих обязанностей, его ждёт ещё и штраф».