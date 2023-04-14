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НовостиОбщество14 апреля 2023 12:35

В Красноярске повысили цены на проезд по кладбищам в Родительский день

Стоимость проезда в автобусах подорожала на 4-5 рублей
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске подорожали автобусы, которые разводят горожан по кладбищам на Радоницу. В этом году она выпадает на вторник, 25 апреля. Мэр города Владислав Логинов накануне подписал указ о повышении стоимости проезда.

Так, автобусы большого класса, курсирующие на кладбища, будут стоить 20 рублей, хотя еще год назад проезд стоил 15 рублей. Билет в автобусы среднего класса будет стоить 16 рублей вместо 12.

Автобусы будут курсировать до кладбищ с 8 утра до 8 вечера. На частных автомобилях проехать на кладбища будет нельзя.