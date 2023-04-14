Приз удваивается: в Красноярске авторы рисунков-победителей в конкурсе «Волшебная сирень» получат в подарок кусты сирени

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается прием работ на участие в конкурсе рисунков «Волшебная сирень»! Заявки принимаются от воспитанников частных и государственных детских садов, а также детских центров Красноярскапо 4 мая.

Так, воспитанница детского сада №10 Алина Елисеева нарисовала сказочную сирень. Вот как описали творческий дебют девочки ее воспитатели: «Данная работа — это погружение в волшебство сиреневого дня. Алина очень любит все загадочное и таинственное. Где-то в сиреневом царстве есть волшебная дверь, за ней мы видим нас манит и завораживает неизведанное сиреневое чудо».

Рисунок Алины Евсеевой

Еще одна участница Милана Бенехина сумела так мастерски изобразить веточку сирени, что создается иллюзия реальности – сирень словно настоящая.

Рисунок Миланы Бенехиной

Этот конкурс - первая часть большого совместного проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск. За семь лет в общей сложности было высажено более 1500 кустов сирени, проведены десятки всевозможных сиреневых акций.

И впервые в этом году приз конкурса получат не только детские сады, которые представляют их воспитанники, но и сами авторы работ.

Напоминаем, победителями творческого конкурса «Волшебная сирень-2023» станут 5 разных детских садов и образовательных центров, чьи пять рисунков наберут наибольшее количество голосов. То есть пятерка победителей — это пять участников конкурса из разных детских садов, чьи рисунки наберут максимальное количество голосов.

Голосование на сайте «Комсомолки» стартует с 10 мая и продлится по 23 мая. Итоги подведем 25 мая. Последняя неделя мая – вручение приза победителям (высадка сирени).

Все подробности на странице конкурса здесь!