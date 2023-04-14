Из-за внезапного снегопада Красноярск сковали 9-балльные пробки. Фото: 2GIS

Ближе к вечеру 14 апреля на Красноярск обрушился мощный снегопад, который спровоцировал заторы. По данным 2Gis, в городе сейчас 9-балльные пробки.

Так, самая серьезная ситуация в центре Красноярска. В пробках, как сам центр, так и подъезды и выезды в сторону Советского района. Сильные заторы зафиксированы в Студгородке, на Свободном, Маерчака и Копылова в обе стороны.

В Советском районе стоят 78-й Добровольческой бригады, Авиаторов, Партизана Железняка, Алексеева и Краснодарская.

На правобережье трудно добираться по Октябрьскому мосту. Сильный затор на Красрабе в сторону Предмостной, а также на выезде из Белых Рос в Свердловском районе.